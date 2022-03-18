3,6 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті / фото ua.depositphotos.com
На спеціальному рахунку, який Національний банк України відкрив для підтримки Збройних Сил України, станом на 18 березня залишилося близько 26 млн грн.
Про це повідомили в НБУ.
"Всього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано понад 12,2 млрд грн в еквіваленті. Зокрема, майже 3,6 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті", — йдеться в повідомленні.
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НБУ вже перерахував на потреби військових майже 12,2 млрд грн, у тому числі 950 млн грн Нацгвардії, 1,65 млрд грн Нацполіції, 8,6 млрд грн Міноборони, 980 млн грн Держприкордонслужбі.
Перерахувати гроші для ЗСУ можна тут.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано / виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.