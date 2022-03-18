НБУ вже перерахував на потреби військових майже 12,2 млрд грн.

На спеціальному рахунку, який Національний банк України відкрив для підтримки Збройних Сил України, станом на 18 березня залишилося близько 26 млн грн.

Про це повідомили в НБУ.

"Всього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано понад 12,2 млрд грн в еквіваленті. Зокрема, майже 3,6 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті", — йдеться в повідомленні.

НБУ вже перерахував на потреби військових майже 12,2 млрд грн, у тому числі 950 млн грн Нацгвардії, 1,65 млрд грн Нацполіції, 8,6 млрд грн Міноборони, 980 млн грн Держприкордонслужбі.

Перерахувати гроші для ЗСУ можна тут.

Війна проти України: