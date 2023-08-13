Власники будівлі заявили про злом.

У Сургуті на будівлі інформаційного агентства з'явився біжучий рядок з нецензурним зверненням до Путіна.

Відповідне відео опублікували в соціальних мережах. Автори звернення цікавляться, чому російський рубль обвалився до 100 одиниць за долар. "100 рублів за долар? Ти о**їв. Путін - **йло і злодій", - йдеться в ньому.

В інформаційному агентстві СІА-прес відразу заявили, що це була провокація. "Ситуація для нас неприємна, несподівана і обурлива, розміщені на ній провокаційні повідомлення оперативно були видалені", - написали вони.

На думку власників будівлі, звернення випустили спеціально в день літнього фестивалю, коли повз нього проходила велика кількість людей.

Обвал рубля в Росії: останні новини

Нагадаємо, що російський рубль опинився в трійці найгірших валют серед ринків, що розвиваються. Днями він переступив тризначну позначку.

При цьому глава російського уряду Михайло Мішустін заявляє, що їх економіка нібито адаптувалася і "показує досить стійке зростання".

Російський пропагандист Володимир Соловйов у прямому ефірі поскаржився, що над Росією вже почали сміятися за кордоном.

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