Графік роботи банків буде змінений через додаткові вихідні на Трійцю і День Конституції.

Червень порадує українців двома додатковими вихідними. Неробочими днями оголошені 21 червня (Трійця) і 28 червня (День Конституції України). Графік роботи українських банків у вихідні буде змінено.

Як працюватимуть банки в Трійцю

Трійця щорічно відзначається на п'ятдесятий день після Великодня - в цьому році вона випадає на неділю 20 червня. За Законом України, цей день оголошений вихідним і переноситься на понеділок.

Банківські установи в цей день працювати не будуть. Однак система автоматичних платежів Національного банку України продовжить працювати онлайн, тому українці зможуть здійснити міжбанківські платежі. Їх датою буде відображатися 22 червня.

Банки України мають право самостійно визначати свій порядок у вихідні, святкові та неробочі дні.

Як працюватимуть банки на День Конституції

День Конституції України оголошено офіційним вихідним днем. У 2021 році свято випадає на понеділок 28 червня. Державні установи в цей день працювати не будуть, як і банківські відділення. Система автоматичних платежів НБУ працювати буде, але платежі будуть відображатися датою 29 червня.

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Автор: Іван Бойко