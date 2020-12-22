В Україні у п'ятницю, 25 грудня, відзначатиметься католицьке Різдво. Напередодні, 24 грудня, більшість установ і підприємств працюватимуть на одну годину менше.

В Україні у п'ятницю, 25 грудня, відзначатиметься католицьке Різдво. У листопаді 2017 року був підписаний закон, за яким цей день став в Україні офіційним вихідним. Напередодні, 24 грудня, більшість установ і підприємств працюватимуть на одну годину менше.

Читайте такожНоворічні свята в Україні: як працюватимуть банки і поштаПро це повідомляє "РБК-Україна".

У банківській сфері цей день також буде вихідним і практично всі відділення державних і приватних банків будуть закриті. Однак працюватимуть банкомати та апарати самообслуговування.

Також Національний Банк України встановив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) і порядок банківської системи України на новорічні свята і православне Різдво.

Зокрема, 30 грудня банківська система працюватиме до 24:00. 31 Грудня через СЕП проводитимуть лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі від учасників СЕП до НБУ та органів Державної казначейської служби. Робота СЕП закінчиться 31 грудня о 13:00.

З 1 по 3 січня 2021 року всі учасники СЕП самостійно приймають рішення про дату початку роботи в системі відповідно до власних потреб та потреб клієнтів. Однак всі міжбанківські перекази через СЕП почнуть здійснюватися з датою першого банківського дня – 4 січня 2021 року. Всі банківські відділення будуть закриті.

З 4 по 6 січня вся банківська система України буде працювати у звичайному режимі, а з 7 по 10 січня – буде 4 вихідних дні. Робочий день 8 січня буде перенесено на 16 січня.

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Автор: УНІАН