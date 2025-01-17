У 2024 році середня зарплата в Україні зросла на 13%.

Середня зарплата в доларовому вираженні зараз є рекордною через дефіцит робочої сили в Україні.

Про це розповів заступник міністра економіки Андрій Телюпа під час події "Підсумки року для української економіки", організованої Центром економічної стратегії.

"Наразі в доларах середня зарплата є рекордною в історії України. Це викликано не дуже позитивним фактором – дефіцитом робочої сили. Але попит зараз перевищує пропозицію, що викликає зростання зарплат в Україні", - сказав він.

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За його словами, зростання середньої зарплати в 2024 році склало 13% (до 20 985 грн), а у 2025 році очікується зростання на 8,1% (до 24 389 грн).

Що стосується макроекономічних показників, то за оцінкою Мінекономіки у 2024 році ВВП України зріс на 3,6%, а інфляція склала 12%.

"Незважаючи на всі складні умови, на всі проблеми з енергетикою та людським капіталом, ми зростаємо. Це, звісно, більше відновлювальне зростання після падіння 2022 року, але все ж ми зростаємо і навіть якщо дивитися на рівень ВВП за рівнем наявного населення, то ми зараз вийшли на рекордний ВВП на душу наявного населення. Незважаючи на повномасштабну війну, Україна та українська економіка тримаються", - зазначив Телюпа.

Згідно з прогнозом Мінекономіки, у 2025 році валовий внутрішній продукт зросте на 2,7%, а інфляція уповільниться до 9,5%.

Зростання економіки України

Як повідомляли в Мінекономіки у грудні, темпи зростання валового внутрішнього продукту України в листопаді 2024 року сповільнилися до 0,9%, що на 0,6% менше порівняно із жовтнем. Проте за 11 місяців ВВП нашої країни зріс на 4%.

Світовий банк прогнозує, що зростання економіки України у 2025 році сповільниться до 2%. Такий прогноз базується на припущенні, що війна триватиме протягом усього року.

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