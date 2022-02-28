Це пов'язано з новими санкціями Євросоюзу, введеними щодо Росії.

Європейський центральний банк заявляє, що європейським дочірнім компаніям російського державного "Сбербанку" найближчим часом загрожує банкрутство внаслідок нових санкцій Євросоюзу, введених щодо Росії.

Як повідомляє DW, про це ЄЦБ заявив у понеділок, 28 лютого.

Зокрема, йдеться про Sberbank Europe AG зі штаб-квартирою в Австрії і його "дочки" у Хорватії та Словенії.

Зазначається, що фінінститут зіткнувся зі значним відпливом депозитів унаслідок впливу геополітичної напруженості на репутацію банку. Це призвело до погіршення його ліквідної позиції, а в розпорядженні фінінституту "немає доступних заходів із реальним шансом відновити цей показник на рівні групи та в кожній зі своїх дочірніх компаній".

Австрійське управління фінансового ринку (FMA) наклало на Sberbank Europe AG мораторій на платежі до 2 березня. Єдиним винятком з нього є виплати вкладникам, яким дозволено знімати не більше 100 євро на день для покриття найнеобхідніших щоденних потреб. Депозити до 100 тис. євро, відповідно до законодавства, захищені австрійською системою страхування внесків.

Як повідомляв УНІАН, в Європейському Союзі офіційно запровадили санкції проти Центрального банку РФ.

Також Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ 27 країн-членів ЄС затвердила відключення певної кількості російських банків від SWIFT.

Вас також можуть зацікавити новини: