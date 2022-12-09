Європейський фонд миру, який зараз має близько 6 млрд євро, відшкодовує урядам військові поставки в Україну.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну країни-члени Євросоюзу мають намір збільшити розмір фонду допомоги Україні не менше ніж на 2 млрд євро.

Як повідомляє Bloomberg, йдеться про збільшення фонду для фінансування поставок зброї в Україну. Орієнтовно це має відбутися до середини грудня.

Як йдеться в матеріалі, Європейський фонд миру, який зараз має близько 6 млрд євро, відшкодовує урядам військові поставки в Україну, але також використовується для підтримки інших країн

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"Більш ніж половину фонду виділено на військову допомогу Україні, і країни-члени бачать необхідність у подальшій підтримці", - заявляють у фонді.

Допомога Україні під час війни:

На початку листопада 2022 року США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, до якого включили ракети ЗРК HAWK, ЗРК Avenger, ракети Stinger і додаткові боєприпаси HIMARS. Крім того, до пакету увійшли 400 гранатометів, обладнання для руйнування перешкод і зимове спорядження.

При цьому глава Міноборони США Ллойд Остін повідомив, що сім країн мають намір надати Україні системи ППО.

Пізніше глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що українцям зараз допомагають близько двох десятків країн, йдеться про США, Великобританію, Австралію, Данію, Грецію, Естонію, Іспанію, Італію, Канаду, Латвію, Литву, Нідерланди, Німеччину, Норвегію, Польщу, Словаччину, Чехію, Фінляндію, Францію та Швецію.

7 грудня 2022 року Сенат Конгресу США погодив рекордний оборонний бюджет на 2023 рік. Загальна сума становила 847,3 мільярда доларів, з них 800 мільйонів доларів були заплановані для України.

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