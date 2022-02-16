За програму підтримки України висловилися майже 600 євродепутатів.

Європейський парламент схвалив екстрену програму макрофінансової допомоги Україні для підтримки її економічної та фінансової стабільності в умовах ескалації з боку Росії.

Як повідомляє Deutsche Welle, за неї на пленарному засіданні в Страсбурзі сьогодні проголосували 598 євродепутатів, 55 висловилися проти, ще 41 – утримався.

Зазначається, що для набуття чинності цієї програми за неї ще має проголосувати Рада ЄС.

Нагадаємо, 24 січня Європейська комісія оголосила про започаткування нової макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро. Відповідна допомога буде розділена на два транші по 600 млн євро.

Раніше стало відомо, що перший транш допомоги Україні ЄС нарахують за умови виконання програми МВФ.

Заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма говорив, що для стабілізації фінансової системи Україна планує отримати кредитів на щонайменше 3 мільярди доларів.

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