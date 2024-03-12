Наразі кредитна політика Європейського інвестиційного банку поки виключає кредитування військових проектів.

Лідери Європейського Союзу підтримують зміну кредитної політики Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) щодо можливості європейського кредитора фінансувати оборонні проекти.

Як повідомляє Reuters, про це йдеться в проекті висновків саміту лідерів ЄС, запланованого на наступний тиждень. Зазначається, що раніше виконавча комісія закликала ЄІБ змінити свою кредитну політику, яка наразі прямо виключає кредитування суто військових проектів. Це рішення може допомогти Європі наростити своє оборонне виробництво після вторгнення Росії в Україну.

Втім, деякі уряди ЄС стурбовані тим, що фінансування оборони може зашкодити кредитному рейтингу Європейського інвестиційного банку і не вирішить проблему, яка, за їх словами, полягає не у відсутності фінансування, а в довгострокових контрактах.

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"Підвищення оборонної готовності сприятиме зміцненню суверенітету Союзу та вимагатиме додаткових зусиль для покращення доступу європейської оборонної промисловості до державного та приватного фінансування, зокрема через Європейський інвестиційний банк, серед іншого, шляхом перегляду визначення товарів подвійного використання та політики кредитування оборонної промисловості", - йдеться в проекті висновків.

Обороноспроможність Європи - що відомо

У лютому міністр оборони Рустем Умеров заявив, що Захід не виконав 50% зобов'язань щодо вчасного постачання зброї Україні.

У березні повідомлялося, що Росія виробляє майже втричі більше артилерійських боєприпасів, ніж США і Європа. Загалом РФ виробляє близько 250 тисяч боєприпасів на місяць та близько 3 мільйонів на рік. При цьому США і Європа у сукупності здатні виробляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів на рік для відправки Україні.

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