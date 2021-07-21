В середньому очікується підвищення тарифів на 30-40%.

Восени у столиці та ряді українських міст буде підвищення тарифів на гарячу воду та опалення.

В середньому очікується підвищення тарифів на 30-40%. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв, повідомляє НВ.

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Тарифи зростуть з 1 жовтня. Пантелєєв пояснив, що підприємства теплопостачання не мають обігових коштів, є "планово збитковими" і не можуть забезпечувати передоплату за газ. Крім того, за його словами, природний газ катастрофічно дорожчає.

"На ринку склалися всі передумови для того, щоб переглянути тарифи комунальних підприємств... ситуація настільки критична і масштабна, що потрібно зусилля всіх гілок влади", — сказав Пантелєєв.

Скільки платитимемо з 1 жовтня:

теплопостачання - 2151,77 - 2433,90 грн/м кв за 1 гігакалорію в залежності від типу будинку;

гаряче водопостачання - 109,55 - 122,17 грн/м куб;

опалення в будинках без лічильника - близько 53,2 грн/м2.

Прогноз

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в травні 120 міст України, в яких проживають 5 млн осіб, можуть залишитися без гарячої води, оскільки теплокомуненерго не в змозі платити ринкову ціну за газ.

А з жовтня все населення може залишитися без централізованого опалення, оскільки з 20 травня припиняється зобов'язання НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати.

21 травня 2021 року у Зеленського розповіли, яким буде наступний опалювальний сезон.

На початку червня Шмигаль заявив, що Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Підготовка до опалювального сезону

Раніше заступник голови КМДА Петро Пантелєєв запропонував, щоб для проходження опалювального сезону, газ українського видобутку має стати соціальним і продаватися для потреб теплокомуненерго за ціною 4 тис. грн за тисячу куб. м., оскільки ринкова вартість газу не закладена в тарифах підприємств.

Середньозважена ціна природного газу на серпень досягла рекордного значення в 15,25 тис.грн за кубометр, збільшившись на 18% в порівнянні з середньою ціною в липні.

14 червня 2021 року радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявила про те, що якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів.

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Автор: Олена Коваленко