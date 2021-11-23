Банки в січні-жовтні зменшили витрати на 6% до 159 млрд грн.

Чистий прибуток платоспроможних банків України у січні-жовтні 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 47% до 58,4 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

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"58,4 млрд грн чистого прибутку отримали платоспроможні банки в січні-жовтні 2021 року, що на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого року – 39,8 млрд грн. Доходи банків за 10 місяців 2021 року зросли на 4% в порівнянні з результатом 10 місяців 2020 року і склали 217,8 млрд грн, при цьому витрати скоротилися на 6% до 159,4 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Чистий прибуток:

Українські банки в 2020 році отримали 41,3 мільярда гривень чистий прибуток, що на 29% менше, ніж у 2019 році, коли банківський сектор заробив 58,4 мільярда гривень.

Чистий прибуток українських банків за січень-лютий 2021 року знизилася на 59,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року і склала 6,491 мільярда гривень.

У першому півріччі 2021 року платоспроможні банки отримали 30,1 млрд грн чистого прибутку, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року (23,8 млрд грн).

Протягом січня-серпня 2021 року платоспроможні банки отримали 45,6 млрд грн чистий прибуток, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року – 32,6 млрд грн.

За даними НБУ, у січні-вересні 2021 року платоспроможні банки отримали 51,4 млрд грн чистого прибутку, що на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року (37,6 млрд грн).

Автор: Богдан Слуцький