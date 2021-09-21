Доходи банків за 8 місяців зросли на 2%, витрати зменшилися на 7%.

Протягом січня-серпня 2021 року платоспроможні банки отримали 45,6 млрд грн чистого прибутку, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року – 32,6 млрд грн.

Про це повідомила прес-служба Національного банку України.

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Відзначається, що доходи банків за 8 місяців 2021 року зросли на 2% в порівнянні з результатом 8 місяців 2020 року, і склали 172,7 млрд грн.

Разом з тим витрати зменшилися на 7% – до 127,1 млрд грн.

Чистий прибуток українських банків:

Українські банки у 2020 році отримали 41,3 мільярда гривень чистого прибутку, що на 29% менше, ніж у 2019 році, коли банківський сектор заробив 58,4 мільярда гривень.

Чистий прибуток українських банків за січень-лютий 2021 року знизився на 59,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року і склала 6,491 мільярда гривень.

У першому півріччі 2021 року платоспроможні банки отримали 30,1 млрд грн чистого прибутку, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року (23,8 млрд грн).

Автор: Катерина Жирій