У числі найбільших платників податків Північний, Центральний, Південний та Інгулецький гірничо-збагачувальні комбінати.

Протягом 2020 року криворізькі підприємства Групи "Метінвест" перерахували до бюджетів усіх рівнів 9,9 млрд гривень.

Як повідомили в прес-службі компанії, основними джерелами фінансування бюджетів є податок на прибуток, єдиний соціальний податок, податок на доходи фізичних осіб і плата за користування надрами.

"Підприємства Метінвесту є містоутворюючими в Кривому Розі - основними роботодавцями для жителів міста та сусідніх сіл і найбільшими платниками податків. Підприємства продовжують реалізовувати соціально-важливі проекти для жителів, наші інвестиції носять стратегічний характер і спрямовані на довгостроковий розвиток міста та об'єднаних територіальних громад. Протягом багатьох років Метінвест допомагає покращувати інфраструктуру, будує спортивні та культурні об'єкти, підтримує освітні установи. Минулого року ми зіткнулися з новим викликом – пандемією COVID-19. І направили всі зусилля на боротьбу з коронавірусом, підтримку міських і сільських медичних установ», - заявив генеральний директор Північного ГЗК Андрій Скачков.

Повідомляється, що в числі найбільших платників податків Північний, Центральний, Південний та Інгулецький гірничо-збагачувальні комбінати. Всього в 2020 році компанія Метінвест збільшила виплати податків і зборів до 22,1 млрд грн. Це на 5% більше, ніж у 2019 році.

Нагадаємо, Метінвест відмовився від запропонованих Радою податкових канікул у зв'язку з введенням карантину через пандемію коронавірусу. Крім того, з липня по вересень Інгулецький, Центральний і Північний ГЗК перерахували в казну Кривого Рогу прибутковий податок і плату за землю в подвійному розмірі - місто додатково отримало 78 млн грн.

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Автор: Григорій Бондар