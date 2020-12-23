Заборгованість українців перед мікрокредитними організаціями склала у 2020 році майже 15 млрд грн.

Заборгованість українців перед мікрокредитними організаціями склала у 2020 році 14,8 млрд грн, що на 7% більше показника минулого року.

Про це повідомила прес-служба платформи для роботи з відкритими даними Opendatabot на своєму сайті.

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Згідно з повідомленням, цього року ринок мікрокредитів в першому кварталі нинішнього року виріс на 82%, проте після початку карантину зростання скоротилося до 17%. У третьому кварталі ринок повернувся до показників 2019 року.

Відзначається, що середня сума мікрокредиту в поточному році склала 3893 грн, що на 5% більше показника минулого року. Щомісяця українці беруть близько 960 тис. мікрокредитів.

Хронологія подій

У грудні 2019 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про запровадженні механізму захисту прав і законних інтересів боржників від недобросовісних дій суб'єктів колекторської діяльності.

Законопроект №2133 "Про захист прав і законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності" був зареєстрований в Раді 12 вересня 2019 року.

20 січня 2020 року набрав чинності закон про захист прав споживачів фінпослуг.

Банки зобов'язали розкривати вартість споживчого кредиту.

4 лютого 2020 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону України «Про споживче кредитування» (1109).

25 серпня 2020 року Нацбанк України заявив про те, що планує створити Реєстр колекторських компаній і оновити підходи до регулювання роботи цього бізнесу в Україні.

Станом на 30 серпня 2020 року українські держбанки списали 26 мільярдів гривень непрацюючих кредитів.

9 вересня 2020 року у НБУ пояснили, як захиститися від колекторів.

15 вересня Верховна Рада України обмежила сукупну суму платежів позичальника зі штрафами та відсотками при невиконанні зобов'язань для мікрокредитів подвійною сумою, отриманою споживачем за кредитним договором. Крім того, новий закон передбачатиме обов'язкову згоду позичальника на передачу інформації в бюро кредитних історій для укладення кредитного договору.

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Автор: Богдан Слуцький