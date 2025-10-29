Найбільше громадяни США незадоволені тим, як американський лідер керує витратами домогосподарств.

У США рейтинг схвалення американського президента Дональда Трампа впав до мінімуму за весь час його перебування на посаді. Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.

Зазначається, що рейтинг схвалення Трампа серед американців упав до 40%. Ще в жовтні цей показник становив 42%.

Згідно з опитуванням, 57% американців не підтримують політику Трампа. Найбільше громадяни США незадоволені тим, як американський лідер управляє витратами домогосподарств (63% опитаних незадоволені його діями).

Також багато американців заявили, що їх не дуже турбує тривалий "шатдаун" (припинення роботи уряду). 29% респондентів сказали, що їм байдуже або вони навіть раді цьому. Ще 20% опитаних заявили, що вони обурені, а близько 50% - роздратовані.

В агентстві нагадали, що демократи блокують законопроєкти щодо фінансування і наполягають на продовженні субсидій на медичне страхування, термін дії яких спливає наприкінці року. Це одна з головних розбіжностей із республіканцями, які зараз мають більшість у Конгресі США.

Громадяни США також висловилися про це. Згідно з опитуванням, 73% респондентів підтримують продовження субсидій.

В агентстві уточнили, що опитування проводили серед 1018 дорослих американців з усіх Штатів. Його результати мали похибку в 3 процентних пункти.

Багато американців незадоволені тим, як змінилися США за Трампа

Раніше Axios, посилаючись на 16-те щорічне опитування про американські цінності, проведене Інститутом суспільних досліджень релігії, писав, що майже дві третини американців вважають, що США рухаються в неправильному напрямку, і висловлюють незадоволення впливом президента Дональда Трампа на економіку, імміграцію, расові стосунки і становище країни у світі. 62% респондентів заявили, що країна рухається в неправильному напрямку.

Крім того, опитування засвідчило, що шість із десяти американців вважають, що расові відносини у США від початку 2025 року здебільшого погіршилися. Шість із десяти американців також вважають, що скорочення федерального фінансування програм охорони здоров'я зайшло занадто далеко.

