Ще один овоч 'не витримав' і почав дорожчати: скільки вже коштує кілограм

Попри здорожчання, цьогорічні ціни на 54% нижчі, ніж рік тому.

З початку поточного тижня морква на українському ринку подорожчала вже в середньому на 12%. Виробники встановили гуртові ціни на свою продукцію на рівні 7-13 грн/кг.

За інформацією аналітиків проекту EastFruit, вартість овочу не зростала з початку осені. Але зараз попит на моркву помітно підріс, тож продавці призупинили продаж овочів високої якості в очікуванні ще більшого зростання цін, що, в свою чергу, обмежує пропозицію на ринку.

Слід уточнити, що поки що ціни на моркву в Україні в середньому на 54% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Більше того, аналітики не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. Коли вартість овочу виросте ще трохи, виробники почнуть розпродавати накопичені запаси, і співвідношення пропозиції до попиту повернеться в інший бік. Відповідно, морква тоді почне дешевшати.

Ціни на моркву в супермаркетах України

Морква вагова в Varus коштує 10,9 гривні за кілограм.

Цей товар в Novus продають по 10,89 грн/кг.

І таку саму ціну на овочі маємо і в АТБ – 10,89 грн/кг.

Ціни на овочі та фрукти в Україні - останні новини

Потроху сезон тепличних томатів в Україні добігає кінця. Постачання з парникових теплиць припинилися зовсім. Через це ціни на помідори, як і на більшість овочів, на внутрішньому ринку вкотре зросли.

Зламуючи загальний ціновий тренд, яблука в Україні подешевшали, причому деякі сорти – майже вдвічі. Аналітики констатують, що ринок поводить себе мінливо вже другий рік поспіль. Яблука, попри здешевшання, загалом все ще вдвічі дорожчі, ніж минулоріч.

