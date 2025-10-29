Ще один овоч 'не витримав' і почав дорожчати: скільки вже коштує кілограм

З початку поточного тижня морква на українському ринку подорожчала вже в середньому на 12%. Виробники встановили гуртові ціни на свою продукцію на рівні 7-13 грн/кг.
За інформацією аналітиків проекту EastFruit, вартість овочу не зростала з початку осені. Але зараз попит на моркву помітно підріс, тож продавці призупинили продаж овочів високої якості в очікуванні ще більшого зростання цін, що, в свою чергу, обмежує пропозицію на ринку.
Слід уточнити, що поки що ціни на моркву в Україні в середньому на 54% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.
Більше того, аналітики не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. Коли вартість овочу виросте ще трохи, виробники почнуть розпродавати накопичені запаси, і співвідношення пропозиції до попиту повернеться в інший бік. Відповідно, морква тоді почне дешевшати.
Ціни на моркву в супермаркетах України
Морква вагова в Varus коштує 10,9 гривні за кілограм.
Цей товар в Novus продають по 10,89 грн/кг.
І таку саму ціну на овочі маємо і в АТБ – 10,89 грн/кг.
Ціни на овочі та фрукти в Україні - останні новини
Потроху сезон тепличних томатів в Україні добігає кінця. Постачання з парникових теплиць припинилися зовсім. Через це ціни на помідори, як і на більшість овочів, на внутрішньому ринку вкотре зросли.
Зламуючи загальний ціновий тренд, яблука в Україні подешевшали, причому деякі сорти – майже вдвічі. Аналітики констатують, що ринок поводить себе мінливо вже другий рік поспіль. Яблука, попри здешевшання, загалом все ще вдвічі дорожчі, ніж минулоріч.