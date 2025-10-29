Різке зростання кількості таких випадків почалося наприкінці минулого року.

Протягом останнього року в Україні фіксується стабільно велика кількість випадків дезертирства і самовільного залишення частини (СЗЧ) – сукупно близько 17-18 тисяч випадків на місяць. Про це пише видання "Слово і Діло" із посиланням на дані Офісу генерального прокурора.

З наведеної статистики випливає, що кількість втікачів зі служби різко зросла наприкінці минулого року і відтоді залишається стабільно високою.

Так, загалом від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні відкрили понад 230 тисяч справ за СЗЧ та 53 тисячі – за дезертирство.

(Варто зауважити, що з точки зору закону СЗЧ – це тимчасове залишення місця служби без наміру назавжди ухилитися від служби, тоді як дезертирство – втеча з місця служби із наміром назавжди ухилитися від служби).

Як видно із опублікованої виданням статистики, протягом першого року повномасштабного вторгнення кількість випадків СЗЧ поступово зростала із 142 випадків у лютому до 1619 у листопаді. Випадків дезертирства було від 19 у лютому до 327 у грудні.

У 2023 році загальна тенденція продовжувалася, хоча загальні цифри залишалися помірними, зважаючи на масштаб війни: в середньому близько 1-2 тисяч випадків СЗЧ і від 240 до 1500 випадків дезертирства.

Помітний стрибок у статистиці відбувся у 2024 році. На його початку відкривалося по 2-3 тисячі справ щодо СЗЧ і по тисячі справ про дезертирство на місяць. Але під кінець року кількість випадків СЗЧ різко зросла – до 7,6–8,7 тисячі у жовтні-листопаді і 15,5 тисячі у грудні.

Протягом 2025 року статистика залишилася приблизно на рівні грудня попереднього року: в середньому 15 тисяч справ із СЗЧ і 2 тисячі справ щодо дезертирства на місяць.

"Рекордну кількість справ за СЗЧ за майже чотири роки вторгнення правоохоронці відкрили у травні – 18 134. Другий рекорд за цей рік за кількістю справ за СЗЧ був у вересні – 17 176. Ситуація з випадками дезертирства демонструє відносно стабільну динаміку, проте кількість випадків залишається значною", – пише "Слово і Діло".

Проблема СЗЧ в Україні

Як писав УНІАН, днями народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Україні кількість кримінальних справ щодо СЗЧ за поточний рік зросла майже в 5 разів і в даний час їх близько 300 тис. Це корелює з даними Офісу генпрокурора, які наводить "Слово і Діло", якщо об’єднати кількість справ щодо СЗЧ і дезертирства.

За словами Гончаренка, переважна більшість випадків СЗЧ відбувається ще до потрапляння мобілізованих на фронт – під час військової підготовки чи під час переміщення військовослужбовців між військовими частинами.

Начальник рекрутингового центру 1-го корпусу Національної Гвардії "Азов" Юрій Гаврилишин казав, що першопричиною СЗЧ часто є ставлення офіцерів до солдатів. Зокрема часто бійці тікають через неможливість піти у відпустку.

