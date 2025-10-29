Уряд Литви закрив останні два відкриті прикордонні пункти пропуску до 30 листопада.

Литва закрила кордон із Білоруссю на місяць через повітряні кулі з контрабандою, які періодично залітають у повітряний простір країни. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що уряд Литви закрив останні два відкриті прикордонні пункти пропуску до 30 листопада. Балтійська країна прагне чинити тиск на Білорусь, щоб та почала боротися з незаконним ввезенням контрабанди через кордон.

В агентстві нагадали, що минулого тижня в Литві чотири рази призупиняли роботу аеропорту Вільнюса через заліт підозрілих повітряних куль із Білорусі. Журналісти додали, що це один із найпоширеніших способів ввезення контрабанди до Європейського Союзу.

"Сьогодні ми не можемо не реагувати на гібридний напад, спрямований проти Литви", - говорила прем'єр-міністерка Литви Інга Ругіньєнєне.

В уряді Литви уточнили, що закриття кордону не торкнеться дипломатів і дипломатичної пошти. Також із Білорусі до Литви все ще можуть переміщатися литовці та громадяни інших країн ЄС.

Литва почне збивати повітряні кулі з Білорусі

Раніше прем'єр-міністр Литви Інга Ругійнене заявила, що її країна почне збивати повітряні кулі (метеозонди) з Білорусі, якщо вони потраплятимуть у повітряний простір країни. Також вона повідомила, що МЗС Литви спільно з союзниками в Європейському Союзі узгодять пакет додаткових санкцій проти Білорусі.

За словами Ругінене, санкції проти Білорусі буде введено найближчим часом. Вона зазначила, що Вільнюс також консультується з Польщею і Латвією з цього питання.

