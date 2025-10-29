Це високомобільний та простий у розгортанні засіб для виявлення повітряних загроз.

США замовили у шведського оборонного гіганта Saab нові протидронові радари Giraffe 1X за $48 млн.

Як повідомляє військовий портал Defense Express, контракт спрямований на боротьбу з невідомими та російськими БпЛА, які останній час активно загрожують базам країн НАТО.

За даними видання угоду підписали у третьому кварталі 2025 року, або липні-вересні, з початком постачань вже у 2026 році.

"Це досить оперативна реакція на нові загрози... Контракт спрямований на підтримку партнерів у сфері безпеки. Тож досить ймовірно, що після отримання радари будуть розгорнуті для захисту країн НАТО", - припустили аналітики.

Зазначається, що Giraffe 1X - це радар, що працює в діапазоні X IEEE (діапазон I НАТО) та має дальність до 75 км. Його головною особливістю є компактні габарити та невелика маса, що менше за 300 кг, дозволяючи встановлення на невеликих транспортних засобах чи суднах.

Тобто, як пише Defense Express, це високомобільний та простий у розгортанні засіб для виявлення повітряних загроз. Серед останніх часто виділяють БПЛА, але також є можливість роботи контрбатарейною РЛС з відстеженням мінометних та артилерійських пострілів.

"Шведи такі переваги використовували на повну, застосовуючи Giraffe 1X у складі різних систем ППО, як от повноцінного ЗРК MSHORAD на базі RBS 70 NG. Також є створена всього за 4 місяці "шахедобійка" Loke. Наразі нема інформації, що США замовляють ще щось окрім просто РЛС для виявлення. Одначе досить ймовірно, що у майбутньому може відбутися інтеграція із якимось протидроновим засобом", - мовиться у матеріалі.

Як повідомляв УНІАН, американська компанія Raytheon інвестувала $53 млн у будівництво нових виробничих площ площею приблизно 2 136 кв. м для виготовлення радарів LTAMDS (комерційна назва GhostEye), призначених для системи Patriot.

Таке ршення викликано підвищеним інтересом країн світу до радарів, які мають кращі можливості виявлення і відстеження, зокрема гіперзвукових загроз — наприклад, російського комплексу "Кинджал". Raytheon повідомив виданню, що отримав десятки листів зацікавленості у LTAMDS, проте на сьогодні твердий контракт є лише один — на 12 установок для Польщі у складі замовлення на Patriot.

