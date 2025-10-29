Перший взвод уже сформований і направлений на підготовку.

У Нижньогородській області Росії почали формувати новий мобілізаційний резерв "БАРС-НН". Його завданням стане оборона промислових підприємств від дронових атак, пише ASTRA.

Військовий комісар Нижегородської області Сергій Агафонов заявив, що перший взвод уже сформований і направлений на підготовку. Він не став розкривати деталі навчання.

Також Агафонов сказав, що резервісти проходитимуть службу виключно на території області. За його словами, їх відправлення в Україну виключено.

У виданні зазначили, що в Держдумі РФ раніше говорили про те, що в новому законі про резервістів, який було ухвалено 28 жовтня, не вказано, що служба вестиметься виключно в їхніх регіонах. Не виключено, що вони можуть опинитися в так званих "нових регіонах", якими в Росії називають окуповані території України.

У Росії вводять цілорічний призов - що відомо

Нагадаємо, що 28 жовтня Держдума РФ ухвалила закон, згідно з яким у країні більше не буде перерв між призовними кампаніями. Тепер процес відбору та медичних оглядів майбутніх солдатів триватиме протягом усього року.

У РФ військкомати отримають право проводити медичні огляди, психологічне тестування та засідання призовних комісій без перерви - з 1 січня до 31 грудня. Водночас відправлення призовників до місць служби залишиться двічі на рік - з 1 квітня до 15 липня і з 1 жовтня до 31 грудня.

