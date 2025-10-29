Суд повністю задовольнив клопотання держобвинувачення.

Печерський райсуд Києва обрав для колишнього голови "Укренерго" Володимира Кудрицькогозапобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці з альтернативою вийти під заставу.

Згідно з рішенням суду, під вартою Кудрицький буде до 26 грудня 2025 року або матиме право вийти під заставу розміром 13 мільйонів 730 тисяч гривень.

Як передає РБК-Україна, прокурори наполягали саме на такому запобіжному заході, тому суд задовольнив клопотання.

Сам Кудрицький, коментуючи таке рішення суду, заявив, що оголошена йому підозра є "абсурдною і необґрунтованою".

Нагадаємо, Володимир Кудрицький був головою правління "Укренерго" у 2020-2024 роках.

Справа Кудрицького: що відомо

Учора співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали екскерівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

У відомстві повідомили, що працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесменові та затримали колишнього голову правління "Укренерго" за підозрою в шахрайському заволодінні коштами державного підприємства національної енергетичної компанії "Укренерго".

