Печерський райсуд Києва обрав для колишнього голови "Укренерго" Володимира Кудрицькогозапобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці з альтернативою вийти під заставу.
Згідно з рішенням суду, під вартою Кудрицький буде до 26 грудня 2025 року або матиме право вийти під заставу розміром 13 мільйонів 730 тисяч гривень.
Як передає РБК-Україна, прокурори наполягали саме на такому запобіжному заході, тому суд задовольнив клопотання.
Сам Кудрицький, коментуючи таке рішення суду, заявив, що оголошена йому підозра є "абсурдною і необґрунтованою".
Нагадаємо, Володимир Кудрицький був головою правління "Укренерго" у 2020-2024 роках.
Справа Кудрицького: що відомо
Учора співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали екскерівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.
У відомстві повідомили, що працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесменові та затримали колишнього голову правління "Укренерго" за підозрою в шахрайському заволодінні коштами державного підприємства національної енергетичної компанії "Укренерго".