Традиційно найвищі зарплати фіксують у Києві.

У вересні цього року середня заробітна плата в нашій країні становила 26 623 грн, що на 2,7% більше, ніж у серпні. Такі дані наводить Державна служба статистики.

Найвищу заробітну плату отримують працівники сфери інформації та телекомунікацій – вона становить 64 330 грн.

Найменше отримують ті, хто працює в освіті (16 901 грн). Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня становить 3,7 мільярда гривень.

Рівень зарплат в Україні традиційно суттєво залежить від регіону. Найвищі заплати отримують мешканці столиці. Водночас у низці областей ситуація залишається вкрай проблемною.

Найвищі зарплати:

• Київ – 40 111 гривень;

• Луганська область – 32 952 гривні;

• Дніпропетровська область – 27 416 гривень.

Найнижчі зарплати:

• Чернівецька область – 18 841 гривня;

• Кіровоградська область – 19 065 гривень.

Як раніше повідомили у Державній службі статистики, дані щодо середньої заробітної плати формують на основі звітів, які подаються підприємствами, установами та організаціями із кількістю десять і більше працівників.

Зарплати в Україні – головне

Варто сказати, що мінімальна зарплата у 2025 році ще жодного разу не підвищувалася, тоді як ціни демонструють стабільне зростання. В листопаді мінімальна зарплата в Україні 2025 року залишиться колишньою і буде становити 8000 гривень.

За словами фахівців, нинішній рівень виплат вже давно не відображає суму, на яку можливо прожити. Очікується, що виплати підвищать наступного року.

Тим, хто шукає високу зарплату, варто звернути увагу на професії, які сьогодні є затребуваними в Україні.

До їх числа належать фасадник, штукатур та далекобійник. У цих сферах робітники можуть розраховувати на зарплати у 55 тисяч гривень і вище.

