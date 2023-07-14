Законопроектом пропонується розширити перелік послуг, які кредитні спілки зможуть надавати своїм членам.

Верховна Рада ухвалила закон про кредитні спілки, який покликаний розширити можливості і перспективи розвитку кредитних спілок й актуалізувати вимоги їх регулювання з урахуванням міжнародних практик.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за прийняття законопроекту "Про кредитні спілки" (№ 5125) в цілому проголосували 258 депутатів. Слід зазначити, що у першому читанні депутати підтримали законопроект ще у червні 2021 року, а в листопаді того ж року документ відправили на повторне друге читання.

Згідно з пояснювальною запискою, чинний закон України "Про кредитні спілки" було ухвалено близько 20 років тому, і його положення не враховували останні тенденції розвитку світової фінансової інфраструктури.

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Законопроектом, зокрема, пропонується розширити можливості для кредитних спілок надавати нові види послуг – так, для кредитних спілок з’явиться можливість надавати такі фінансові послуги, як обмін валют та окремі види платіжних послуг.

Також новий закон має на меті підвищити рівень доступності фінансових послуг для широкого загалу, вдосконалити вимоги до ліцензування і корпоративного управління в кредитних спілках, а також впровадити систему завчасного попередження ризиків для швидкого реагування на можливі проблеми в діяльності кредитної спілки. Крім цього, вдосконалюється процедура добровільного та примусового виходу кредитних спілок з ринку.

Закон про кредитні спілки

Верховна Рада в 2019 році ухвалила закон про "спліт". Відповідно до закону, нагляд і регулювання ринку близько 1900 небанківських фінустанов, серед яких страхові, лізингові та факторингові компанії, кредитні спілки, бюро кредитних історій, ломбарди й інші фінансові компанії, з 1 липня 2020 року перейшли до Національного банку України.

1 червня 2021 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону про кредитні спілки. Документ покликаний розширити можливості та перспективи розвитку кредитних спілок та актуалізувати вимоги регулювання та нагляду за ними з урахуванням міжнародних практик.

Новим законопроектом, зокрема, пропонувалосяся розширити можливості для кредитних спілок надавати нові види послуг, підвищити рівень доступності фінансових послуг для широких мас, удосконалити вимоги до ліцензування та корпоративного управління в кредитних спілках.

Також документ пропонував впровадити систему завчасного попередження ризиків для швидкого реагування на можливі проблеми в діяльності кредитної спілки, а також удосконалити процедуру добровільного і примусового виходу кредитних спілок з ринку.

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