Зазначається, що відомство внесе зміни в умови праці та оплату в дитсадках.

В Україні може виникнути дефіцит співробітників у сфері дошкільної освіти. Українські абітурієнти не охоче вступають на відповідні спеціальності.

Заступник міністра освіти і науки України Євгенія Смирнова в інтерв'ю ZN.UA повідомила, що новий закон про дошкільну освіту заклав основу для поліпшення умов праці та підвищення зарплати для вихователів.

За її словами, станом на січень 2024 року середня заробітна плата з урахуванням усіх надбавок становить:

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9382 гривні - молодого вихователя без категорії та стажу роботи;

11 672 гривні - вихователя другої категорії;

12 499 гривень - вихователя першої категорії;

13 325 гривень - вихователя вищої категорії.

Крім того, Смирнова зазначила, що засновники дитячих садочків усіх форм власності зможуть самостійно встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди в розмірі, що перевищує визначений Кабміном, а також встановлювати для педагогічних працівників додаткові винагороди та допомогу.

При цьому вона повідомила, що станом на вересень заклади дошкільної освіти забезпечені кадрами на 92%, а загальний відсоток вакансій вихователів – 8% або 5640 ставок.

Зарплата в Україні - останні новини

У Держстаті повідомили, що середня зарплата штатних працівників зросла в другому кварталі 2024 року на 22,1% до 20 964 гривень.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що всі соцвиплати у 2025 році будуть профінансовані з держбюджету. Водночас він зазначив, що підвищувати мінімальну зарплату наступного року немає можливості, тому вона залишиться на рівні 8 тисяч гривень.

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