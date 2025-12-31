Між Росією та США: інвесторам у Європі варто готуватися до року нестабільності, - FT

Розбіжності між урядами ЄС щодо фінансової допомоги Україні вже зараз сигналізують про майбутні конфлікти.

Попри зростання оптимізму на фінансових ринках, можливе мирне врегулювання війни в Україні не гарантує Європі економічного прориву. Навпаки, інвестори ризикують зіткнутися з новою хвилею геополітичної та політичної турбулентності, пише Financial Times.

У 2025 рік інвестори увійшли у похмурому настрої стосовно перспектив європейської економіки. Більшість фондів недооцінювали європейські акції і не очікували, що вони покажуть кращу динаміку. Прогноз справдився лише частково. Індекс Eurostoxx 600 зріс на 15,5%, лише трохи відставши від S&P 500, який зріс на 17,5%. Але для інвесторів у євро ослаблення долара фактично знівелювало прибутки від вкладень у США.

Напередодні 2026 року настрій кардинально змінився. Останнє опитування європейських керуючих фондами, проведене Bank of America, показує, що 78% очікують сильнішого економічного зростання в Європі в наступному році, що стало найвищим показником з середини 2021 року. Рекордні 92% прогнозують зростання європейських акцій. Рівень готівки серед європейських керуючих фондами впав до мінімуму за 12 років в 2,8%.

Цей оптимізм здебільшого підживлюється очікуваннями щодо сильнішого глобального зростання, якому сприяли фіскальні стимули Німеччини. Однак цей фактор уже значною мірою врахований ринками. Теоретично головною надією на новий імпульс зростання залишається швидке завершення війни між Україною та Росією. Проте, як застерігає видання, інвесторам не варто розраховувати на відчутні економічні дивіденди.

Найбільш очевидним впливом стало б зниження цін на енергоносії. У новій Стратегії національної безпеки США стверджується, що повернення "стратегічної стабільності" з Росією - важливий елемент для відновлення європейської економіки. Мається на увазі, що мирна угода призведе до швидкого зняття санкцій та відновлення імпорту російської нафти та газу до Європи.

Водночас це суперечить попереднім вимогам Вашингтона до ЄС відмовлятися від російських енергоресурсів і закуповувати значні обсяги американського СПГ.

Ймовірніше, Європа не поспішатиме повертатися до залежності від російського газу, і імпорт зростатиме повільно. Поліпшення споживчих настроїв і часткове відновлення торгівлі завдяки витратам на відбудову можуть підтримати економіку, але цей ефект нівелюватиметься зниженням внутрішнього споживання через повернення українських біженців додому.

За оцінками Goldman Sachs, навіть всеосяжна мирна угода додасть економіці єврозони лише 0,5 відсоткового пункту зростання, а крихке перемир’я близько 0,2 пункта.

Натомість реальний вплив на довгострокове зростання могли б мати структурні реформи, рекомендовані у 2024 році колишніми прем'єр-міністрами Італії Маріо Драґі та Енріко Леттою. Проте, за підрахунками аналітиків, реалізовано лише 11% цих рекомендацій.

Розбіжності між європейськими урядами щодо фінансової допомоги у вигляді репараційного кредиту Україні вже зараз сигналізують про майбутні конфлікти. Мирна угода в Україні змусить європейців зіткнутися з новими викликами, зокрема щодо членства України в ЄС

Війна в Україні - останні новини

Газета The Wall Street Journal писала, що президент США Дональд Трамп змінює свій підхід у питанні війни України проти Росії, і протистояння в Україні поступово стає "війною Трампа". Газета також повідомляла, що після закінчення війни з РФ Україна матиме більшу армію з бойовим досвідом, ніж будь-який з її європейських союзників.

Водночас пошук коштів для утримування 800 тисяч військовослужбовців та величезної кількості обладнання, а також розробка нових можливостей будуть одними з найскладніших завдань українського уряду відразу після закінчення війни.

30 грудня президент України Володимир Зеленський розповів, що обговорював з президентом США Дональдом Трампом можливості економічного відновлення України після війни, зокрема підвищення рівня заробітних плат для українців.

