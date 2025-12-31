Війна в Україні поступово стає 'війною Трампа', - оглядач WSJ

Поки Трамп не почне діяти, війна затягуватиметься, вважає аналітик.

Політичний ландшафт, що змінюється, усуває невизначеність щодо стійкості України і порушує оптимістичний графік, який крутився в голові Володимира Путіна. Події також починають вказувати на те, що президент США Дональд Трамп змінює свій підхід у цьому питанні, і протистояння в Україні поступово стає "війною Трампа". Про це пише оглядач The Wall Street Journal Холман У. Дженкінс-молодший.

Він вказує, що Трамп відіграє роль нейтрального, неупередженого посередника у війні в Україні, навіть незважаючи на те, що його адміністрація постачає Україні зброю, проводить навчання і надає тактичну розвідку.

Насправді Трамп, як і будь-який політик, обережно прокладає собі шлях, зважуючи численні суперечливі інтереси. Це поки що унеможливлює реальний мир, оскільки унеможливлює використання важелів тиску для зміни розрахунків Путіна. Однак, можливо, наближається день, коли все зміниться, і ця війна стане війною Трампа, зазначає оглядач.

"Йому доведеться вступити в ескалацію конфлікту з Путіним, у якій Трамп, безумовно, здобуде перемогу, але це коштуватиме йому втрати частини підтримки руху MAGA. Це не принесе йому несподіваної нової поваги з боку демократів або республіканців, які ніколи не бажали Трампа домагатися саме таких дій з моменту його повернення до влади", - зазначає він.

При цьому поки Трамп не почне діяти, війна затягуватиметься, поки Путін не знайде правдоподібну заяву про перемогу, яка дала б змогу виправдати стратегічні втрати Росії.

Позиція Трампа - це поворотний момент

Він міг би прискорити прогрес, але для цього йому довелося б узяти на себе відповідальність за ситуацію в Україні, яка, за його розрахунками (на цей момент), не відповідає його інтересам. Однак ці розрахунки можуть змінитися в міру того, як він просуватиметься шляхом другого терміну.

При цьому, вказує аналітик, Трамп розуміє, що зовнішня політика надає йому поле можливостей, коли його позиції всередині країни слабшають.

"Не варто виключати нові розрахунки щодо України, особливо після проміжних виборів наступного року. Важливо, щоб Європа об'єднала кошти для вкладення в цей процес. Трамп тяжіє до команд, які перемагають і мобілізують ресурси самостійно, щоб він міг втрутитися і привласнити собі заслуги за їхній успіх", - пише він.

США і війна в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна не зможе перемогти у війні з Росією без подальшої підтримки з боку США. За словами президента, Росія використовує тисячі дронів і ракет, а американські ракети для протиповітряної оборони дуже допомагають.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що , США задекларували готовність брати участь у гарантіях безпеки для України після підписання мирної угоди. Він зазначив, що до гарантій безпеки включено присутність американських військ, наприклад, на кордоні або на лінії зіткнення між Україною і Росією.

