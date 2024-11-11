За факт проживання в Зоні ЧАЕС Україна платила пенсіонерам додаткові 2,3 тисячі гривень.

У державному бюджеті на наступний рік скасують спеціальну доплату до пенсії більшості тих, хто проживає у зоні відселення навколо Чорнобильскої АЕС. Про це пише "Судово-юридична газета" із посиланням на доопрацьований проект бюджету.

Так звана "чорнобильська пенсія" досі виплачувалася непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні відселення. Однак тепер додаткові гроші отримають не усі "поселенці", а виключно ті, хто продовжували жити або працювати в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік і тепер знову повернувся на цю територію.

За підрахунками народної депутатки Роксолани Підласої, "ціна питання" у даному випадку складає близько 15 млрд грн. Доплата за проживання на зазначених територіях наступного року складатиме 2361 гривню.

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Бюджет України на наступний рік

Як писав УНІАН, обіцяну доплату у тисячу гривень насправді отримають не усі вчителі. Міністр освіти Оксен Лісовий каже, що рішення уряду не поширюється на педагогів дошкільної та позашкільної освіти, а також викладачів закладів профтехосвіти та коледжів.

Також ми розповідали, що державний бюджет на наступний рік складено із припущенням, що західні партнери продовжать покривати всю цивільну частину бюджетних витрат. Якщо фінансова допомога зупиниться, фінансувати ці витрати буде нічим, заявила нардеп Ніна Южаніна.

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