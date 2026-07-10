У Нідерландах зробили невтішну заяву про Patriot для України

Міністр пояснив: все, що країна могла передати - вже передано.

Нідерланди вичерпали свої можливості щодо передачі Україні систем Patriot та ракет до них, тому потрібно посилити тиск на інші країни, щоб вони постачали Києву цю зброю. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Усе, що ми могли передати, ми вже передали. Зараз – зокрема під час наших перемовин із президентом Зеленським та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою – ми намагаємося зрозуміти, як разом спонукати інші країни робити більше", - сказав він.

За словами міністра, Нідерланди, разом із кількома іншими державами, є лідерами в цьому питанні. Він підкреслив, що його країна має можливість і бажання продовжувати підтримку.

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"Ми вважаємо це надзвичайно важливим не лише для України, а й для нашої власної безпеки", - підкреслив Берендсен.

Міністр пояснив, що все, що вкладають в Україну, – це інвестиція в європейську безпеку, зокрема завдяки знанням, досвіду та інноваціям, які зараз розвиваються в українському оборонно-промисловому комплексі.

"Але нам потрібно активніше тиснути на інші країни, щоб вони також підключилися і зробили свій внесок. І ми робимо це разом з Україною", - сказав він.

Patriot для України

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у найближчі дні Україна отримає від Сполучених Штатів Америки ракети PAC-3 до зенітного ракетного комплексу Patriot. Крім того, є ще альтернативні пакети, про які офіційно не повідомляється.

Водночас Зеленський зазначив, що цього замало, і доводиться діставати з кожної країни по п’ять, десять, двадцять ракет".

Тим часом президент США Дональд Трамп завив, що США можуть надати українцям дозвіл на виробництво перехоплювачі до систем Patriot. Водночас ЗМІ пишуть, що організація виробництва цих ракет в Україні буде тривалим і складним процесом і може зайняти роки.

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