'Таке ноу-хау': Плетенчук розкрив, як РФ ховає підводні човни від українських дронів

У Криму залишається певна частина Чорноморського флоту РФ, який є відповідним потенціалом ворога та плановими цілями Сил оборони.

Дві субмарини зі складу Чорноморського флоту РФ давно не спостерігаються в акваторії Чорного моря, що може бути пов’язано, у тому числі з проблемами у застосуванні. Таке припущення в ефірі телемарафону зробив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, враховуючи те, наскільки інтенсивно вони їх експлуатували раніше, утримуючи в морі по дві одиниці одночасно, а цього року вони на чергування взагалі не фіксувалися можна припустити, що щось змінилося в можливостях застосування.

"Підводні човни є складними цілями, вони також є носіями крилатих ракет і запускають вони їх з підводного положення. В той самій час ми не спостерігаємо їх в морі досить давно. Це може бути пов’язано й зі збереженням ресурсу. Припускаю, що можуть виникати деякі проблеми з експлуатацією якраз через те, що вони не можуть стати на постійне обслуговування", - сказав Плетенчук.

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Він пояснив, що дві субмарини зі складу Чорноморського флоту РФ, які під час початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебували за межами Чорного моря, стали на обслуговування в Росії. Водночас субмарини, що були у Чорному морі, певний час це експлуатувалися.

"Станом на зараз вони перебувають у пункті базування у півзануреному стані – це таке ноу-хау росіян, щоб максимально їх убезпечити від ударів з повітря. Є інформація, що вони навіть замангалили ходові містки на цих підводних човнах", - розповів військовий.

Він також розповів, що у Криму залишається певна частина Чорноморського флоту РФ, який є відповідним потенціалом ворога та плановими цілями Сил оборони. Як пояснив військовий, на півострові є деяка кількість і бойових одиниць ЧФ РФ, які отримали пошкодження раніше, а також - доволі багато суден забезпечення - росіяни не стали їх перекидати в Новоросійськ, бо той "не гумовий", додав Плетенчук.

Він зазначив, що противник згодом може спробувати відремонтувати пошкоджені бойові одиниці, однак зробити це у Криму досить складно. Небезпечно, за словами військового, поставити у ремонт кораблі й у Новоросійську, бо вони відразу стають більш зручними цілями для ЗСУ через нерухомість.

Російський флот - останні новини

Як писав УНІАН, раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що підводні човни зі складу Чорноморського флоту РФ, які залишаються у строю, перебувають у Новоросійську.

За його словами, у серпні ворог застосовував "Калібри" один раз – запуск відбувся безпосередньо з гавані Новоросійська, що є дуже небезпечним для самих росіян. У липні було три застосування, але всі вони також відбувалися безпосередньо з пункту базування. Таким чином, ризик зустрітися з українськими дронами або іншими засобами у морі оцінюється як більш небезпечний, ніж можливість нештатного спрацювання ракетного озброєння у пункті базування.

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