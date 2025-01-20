Ракета може стати головною загрозою для американського стелс-бомбардувальника B-21.

Китай провів випробування своєї суворо засекреченої гіперзвукової ракети класу "повітря-повітря", що можна вважати першим офіційним підтвердженням існування такої зброї. Про це повідомляє The South China Morning Post.

Гіперзвукова ракета пройшла "екстремальні" випробування на термостійкість в спеціальній аеродинамічній трубі, щоб "відповідати жорстким стандартам Повітряних сил Китайської Народної Республіки".

Зазначимо, що саме критичне зростання температур, здатних вивести з ладу ракету, найчастіше називають головною проблемою при створенні гіперзвукової зброї.

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На думку західних аналітиків, ракета може створити "безпрецедентну" загрозу літакам США, зокрема, малопомітним винищувачам і бомбардувальникам.

Раніше повідомлялось, що Китай розробляє зенітні ракети з дальністю пуску до 2000 км.

Гіперзвукова зброя - довідка

Гіперзвуковою називають зброю, яка може здійснювати політ в атмосфері з гіперзвуковою швидкістю (більшою або рівною 5М або 6000 км/год) і маневрувати, використовуючи аеродинамічні сили.

Сьогодні багато хто з країн веде дослідження в цьому напрямку, однак поки що казати про конкретні результати зарано.

Раніше повідомлялось, що США запустили "‎скасовану"‎ гіперзвукову ракету повітряного базування. Пентагон не став розкривати технічних деталей випробування і не заявив напряму, що вони пройшли повністю успішно.

Щодо російських "гіперзвукових" ракет (наприклад, "Циркону"), то їх можна вважати такими лише умовно, адже реальні характеристики розрекламованого "Циркона" суттєво відрізняються від заявлених самою РФ.

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