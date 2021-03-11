Очікується, що доступ до термінових новин залишиться безкоштовним, а розділ аналітики, нариси, розгорнуті матеріали і частина відеоконтенту будуть з платним доступом.

Корпорація BBC розглядає варіант введення платного доступу до частини новинного контенту для аудиторії за межами Великобританії.

Про це розповів генеральний директор мовної корпорації Тім Дейві, представляючи плани BBC на найближче майбутнє.

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Очікується, що доступ до термінових новин залишиться безкоштовним, а розділ аналітики, нариси, розгорнуті матеріали та частина відеоконтенту будуть з платним доступом.

BBC підшукує нові джерела доходів через надходження від абонентської плати.

Число передплатників BBC у 2020 році знизилося на 250 тис. і становить 25,67 млн. на абонентську плату припадає 71% щорічного доходу BBC, який у 2020 році склав £4,94 млрд, повідомляє The Times.

Як повідомляє The Daily Telegraph, умови доступу до платного контенту будуть не однаковими в різних країнах.

"Ми будемо мати справу з конкретними ринками, і умови для кожного з них теж будуть конкретними, - повідомили джерела видання, додавши, що будуть враховані всі можливі нюанси, в тому числі й те, що "є місця, де життєво важливо мати доступ до безкоштовних і об'єктивних новин".

Платний контент

У червні 2020 року Google анонсував програму ліцензування, згідно з якою компанія готова платити виданням за "високоякісний контент". Тоді техногігант підписав партнерські угоди з виданнями в Німеччині, Австралії та Бразилії.

У жовтні 2020 року Google оголосив про плани заплатити ЗМІ понад $1 млрд протягом трьох років за новини для нового сервісу компанії Google News Showcase. Тоді зазначалося, що таким чином техногігант намагається уникнути санкцій з боку регуляторів.

5 лютого 2021 року Google запустив в Австралії свою новинну платформу News Showcase на тлі ініціативи місцевої влади прийняти Кодекс гравців медіаринку, який зобов'яже Google і Facebook платити австралійським ЗМІ за Новини.

9 лютого 2021 року законодавці Євросоюзу заявили про те, що хочуть змусити великі технокомпанії на кшталт Google і Facebook платити ЗМІ за Новини.

Facebook підписала угоди з американськими та британськими видавцями, ведуться переговори та з французькими ЗМІ.

У лютому у Facebook стався конфлікт з владою Австралії та місцевими новинними видавцями — соцмережа вирішила обмежити поширення новин на своїй платформі в Австралії через закон, який влада країни планувала прийняти для захисту місцевого медіаринку. Однак потім соцмережа заявила про те, що вона дійшла до угоди з владою Австралії та скасує обмеження на публікацію новинного контенту місцевих ЗМІ.

Facebook обіцяє в найближчі три роки заплатити $1 млрд видавничим будинкам, що публікують новинний контент.

1 березня 2021 року німецькі ЗМІ підписали з Facebook угоду про платний контент.

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Автор: Олена Коваленко