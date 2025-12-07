США вивчають український досвід бойового застосування автономних платформ і штучного інтелекту для зміцнення власного оборонного потенціалу.

Збройні сили США вивчають застосування автономних систем озброєння під час війни в Україні, щоб використати отриманий досвід у власних військових операціях.

Про це заявив очільник Міністерства війни США Піт Гегсет під час виступу на форумі президентського фонду Рональда Рейгана в Каліфорнії.

За його словами, автономні платформи та технології штучного інтелекту визначатимуть характер майбутніх конфліктів. Гегсет підкреслив, що союзники США повинні збільшувати витрати на оборону для підтримки спільної безпеки.

Вашингтон співпрацює з партнерами над створенням глобальної системи оборонного захисту.

"Це сформує спільний потужний оборонний щит із добре озброєними союзниками по всьому світу, готовими до власної оборони та захисту спільних інтересів", — підсумував міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний директор українського виробника зброї Ark Robotics, що має псевдонім "Ачі", розповів, що у бойових діях використовується не більше 1 відсотка технологічних рішень, що є справді автономними. А розмови про автономність в обороні "сильно перебільшені".

За його словами, багато з того, що називається автономним, таким не є. А в реальності на передовій не більше 1% випадків, коли "присутня автономність".

Втім, за оцінкою віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, Україна стала полігоном для усього світу, що показав, як виглядатиме сучасна війна. Яскравим прикладом того, як змінилося уявлення про могутність, стало домінування морських дронів у Чорному морі.

