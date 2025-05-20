Зазначається, що бізнесу доведеться адартіпуватися.

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну посилило демографічні проблеми - скорочення населення, зниження народжуваності, старіння, міграцію. Бізнесу доведеться адаптуватися до ситуації.

Перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак в аналізі для Forbes зазначила, що бізнес має переглядати підходи до інклюзії, найму та управління персоналом.

Зокрема, вона вказала, що через повномасштабне вторгнення за кордон виїхали мільйони працездатних українців. За даними НБУ, кількість працездатного населення скоротилася більш ніж на чверть.

Відео дня

При цьому, за оцінками Інституту демографії, коефіцієнт народжуваності в Україні - 0,9 дитини на жінку, а норма для відновлення - 2,2. З огляду на ситуацію, тренди задаватимуть нинішні 35-44-річні, а кількість молоді зменшуватиметься.

За словами Марчак, в країні ще є резерви робочої сили - це люди економічно активного віку, які з різних причин не залучені до ринку праці.

"Найбільші групи - внутрішньо переміщені особи (ВПО), люди з інвалідністю, досвідчені кандидати віком 50-55+, а також студенти, пенсіонери, ветерани", - нагадала чиновниця.

Таким чином, бізнесу доведеться звикнути до зростання середнього віку співробітників.

Безробіття в Україні - останні новини

Через три роки повномасштабного вторгнення ринок праці відновився на 93%. На початку 2025 року кількість претендентів на роботу та відгуків від них чи не найбільша від початку періоду дефіциту кадрів, що розпочався влітку 2023 року.

При цьому в Центрі економічної стратегії вказали, що за підсумками 2024 року середній рівень безробіття зменшився до 14,3%. У 2023 році рівень безробіття становив 17,4%, а у 2022-му - 18,5%.

Дефіцит кадрів загострив конкуренцію між роботодавцями, що стимулювало зростання реальних зарплат, навіть порівняно з довоєнним періодом.

Вас також можуть зацікавити новини: