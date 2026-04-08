Одяг стане дорожчим: виробники назвали головні причини зростання цін

В Україні дорожчає одяг – виробники фіксують суттєве зростання собівартості, яке вже починає відображатися на цінах для споживачів. Головна причина – подорожчання сировини, енергії та логістики на тлі глобальних і внутрішніх чинників, йдеться у статті УНІАН.

Президентка-голова правління асоціації "Укрлегпром" Тетяна Ізовіт зазначає, що прямого впливу іранської кризи на українське виробництво немає, однак опосередкований ефект досить відчутний. За її словами, понад 90% сировини для легкої промисловості Україна імпортує, що робить галузь критично залежною від зовнішніх ринків.

"Ми імпортозалежні від сировини. З 2219 підприємств у нас лише декілька десятків, які виготовляють тканину, трикотажні полотна, неткані матеріали та обробляють шкіру. Вони, на жаль, не можуть закрити весь попит. Серед матеріалів для таких виробників найперша складова – це хімічні складові. Це оздоблення, фарбування. Ця вся складова імпортна… Звісно, плюс логістика", – каже Ізовіт.

Ключову роль у здорожчанні відіграють синтетичні матеріали, які становлять основу мас-маркету. Вони виробляються з продуктів нафтопереробки, тому напряму залежать від цін на нафту й газ. На тлі напруженості на Близькому Сході постачальники з Китаю, Індії та Туреччини вже у березні підвищили ціни, через що собівартість тканин зросла на 15–20%.

Додатковий тиск створює зростання тарифів і витрат усередині країни. З початку року електроенергія подорожчала на 30–40%, а паливно-мастильні матеріали – до 44% порівняно з груднем 2025 року. Також зросли витрати на водопостачання, газ і інші комунальні послуги, які критичні для виробництва.

Впливає і валютний фактор: через імпорт сировини зміни курсу додали близько 3,8% до собівартості продукції. Ще близько 8% становить зростання витрат на оплату праці.

У підсумку, за оцінками Ізовіт, станом на кінець березня собівартість виробництва одягу в Україні зросла щонайменше на 15%, і ця цифра залишається динамічною.

Своєю чергою СЕО Arber Fashion Group Юрій Шпірт додає, що витрати на енергетику з урахуванням використання генераторів фактично подвоїлися. Галузь також стикається з дефіцитом робочої сили, що підштовхує зарплати вгору, та ризиками втрат через обстріли.

"Спостерігається дефіцит робочої сили, що призводить до зростання заробітних плат. А також зберігаються ризики збитків унаслідок обстрілів. Ці фактори впливають на собівартість більше, ніж коливання валютного курсу в межах 5–10%", - сказав Шпірт.

За його словами, імпортери одягу підвищують ціни відповідно до валютних коливань і витрат, тоді як українські виробники більше залежать від внутрішніх факторів – енергетики, логістики та організації виробництва.

