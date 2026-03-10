В Україні прискорилася інфляція: які продукти подорожчали найбільше

Продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали майже на 10%.

Інфляція на споживчому ринку в лютому 2026 року, порівняно із січнем, становила 1%. У річному вираженні (порівняно із лютим 2025 року) споживча інфляція склала 7,6%, що стало першим підвищенням з травня 2025 року, повідомляє Державна служба статистики.

На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше - на 13% - подорожчали овочі. На 0,4–6,1% зросли ціни на фрукти, продукти переробки зернових, яйця, рибу та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, соняшникову олію, яловичину, молоко, безалкогольні напої. Водночас на 0,3–4,1% знизилися ціни на м’ясо птиці, свинину, цукор, масло, сало, кисломолочну продукцію, сири.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6%.

Відео дня

Одяг і взуття подешевшали на 2,7%, зокрема, одяг – на 3%, а взуття – на 2,2%. Ціни на транспорт зросли на 1,4% в основному через подорожчання палива та мастил на 3,3%. Водночас на 2,2% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті. У сфері зв’язку ціни зросли на 5,2%, що пов’язано з підвищенням тарифів на мобільний зв’язок на 9,1%.

Що стосується зміни цін за рік, продукти харчування та безалкогольні напої в цілому подорожчали на 9,9%. Лідерами зі зростання цін стали яйця (+32,4%), фрукти (+21,9%) та риба (+18%). На 16,4% подорожчало м’ясо та м’ясопродукти, на 12,8% - безалкогольні напої, на 12,7% - соняшникова олія.

Водночас за рік подешевшали овочі (-14,6%) та цукор (-10,8%). Алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали на 16,6%.

Послуги зв’язку за рік стали дорожчими на 12,1%, освіти – на 14,4%, а ресторанів і готелів – на 12,9%.

Інфляція в Україні - головні новини

Інфляція на споживчому ринку в Україні в січні порівняно із груднем 2025 року становила 0,7%, у порівнянні з січнем минулого року – 7,4%.

В Україні рекордно дорожчають бензин і дизель через ескалацію на Близькому Сході. Зважаючи на те, що витрати на пальне входять у собівартість усіх товарів, включно з продуктами харчування, це відобразиться і на цінах на полицях українських супермаркетів.

Вас також можуть зацікавити новини: