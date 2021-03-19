За день сумарні статки першої десятки світового рейтингу Forbes скоротилися більш ніж на $23 млрд.
Це випливає з даних Forbes Real-Time.
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Найбільше за минулу добу втратив СЕО Tesla і SpaceX Ілон Маск - його статки скоротилися на $9,9 млрд (5,77%) і становить $162,1 млрд. У рейтингу Forbes він посідає третє місце.
Засновник Amazon зберіг за собою перший рядок рейтингу Forbes, втративши за день $5,7 млрд. Його статки становить $178,1 млрд.
Завдяки таким втратам Маска, на другий рядок рейтингу Forbes повернулася найбагатша людина Європи та власник Louis Vuitton Бернар Арно. Його статки скоротилися лише на $ 0,5 млрд - до $162,6 млрд.
Засновник і СЕО Facebook Марк Цукерберг втратив $1,9 млрд, тепер його статки оцінюються в $101,7 млрд. Також скоротилися статки співзасновників Google Ларрі Пейджа (на $2,3 млрд) і Сергія Бріна (на $2,2 млрд). Вони посідають восьму і дев'яту сходинки рейтингу зі статками в $88,6 млрд та в $86 млрд відповідно.
Єдиним мільярдером з ТОП-10 рейтингу Forbes, чиї статки за минулу добу зросли, виявився Уоррен Баффет. За день інвестор став багатшим на $0,5 млрд і розташувався на шостому місці рейтингу з капіталом в $96,5 млрд.
Як змінювався рейтинг
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планета.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- Станом на 22 грудня 2020 року акції Tesla подешевшали після включення в індекс S&P 500.
- Станом на 7 січня 2021 року Ілон Маск обійшов засновника Amazon Джеффа Безоса і став найбагатшою людиною у світі.
- Станом на 10 січня 2021 року статки найбагатшої людини у світі, засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска вперше перевищили 200 мільярдів доларів.
- Глава компанії Tesla Ілон Маск за перший тиждень лютого 2021 року розбагатів на 11,5 мільярда доларів на тлі подорожчання акцій компанії на 7,4%
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