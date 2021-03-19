За минулу добу статки першої десятки світового списку Forbes скоротилися на $23 млрд. Єдиним, хто не втратив гроші, а навпаки - заробив, виявився інвестор Уоррен Баффет.

За день сумарні статки першої десятки світового рейтингу Forbes скоротилися більш ніж на $23 млрд.

Це випливає з даних Forbes Real-Time.

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Найбільше за минулу добу втратив СЕО Tesla і SpaceX Ілон Маск - його статки скоротилися на $9,9 млрд (5,77%) і становить $162,1 млрд. У рейтингу Forbes він посідає третє місце.

Засновник Amazon зберіг за собою перший рядок рейтингу Forbes, втративши за день $5,7 млрд. Його статки становить $178,1 млрд.

Завдяки таким втратам Маска, на другий рядок рейтингу Forbes повернулася найбагатша людина Європи та власник Louis Vuitton Бернар Арно. Його статки скоротилися лише на $ 0,5 млрд - до $162,6 млрд.

Засновник і СЕО Facebook Марк Цукерберг втратив $1,9 млрд, тепер його статки оцінюються в $101,7 млрд. Також скоротилися статки співзасновників Google Ларрі Пейджа (на $2,3 млрд) і Сергія Бріна (на $2,2 млрд). Вони посідають восьму і дев'яту сходинки рейтингу зі статками в $88,6 млрд та в $86 млрд відповідно.

Єдиним мільярдером з ТОП-10 рейтингу Forbes, чиї статки за минулу добу зросли, виявився Уоррен Баффет. За день інвестор став багатшим на $0,5 млрд і розташувався на шостому місці рейтингу з капіталом в $96,5 млрд.

Як змінювався рейтинг

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Автор: Олена Коваленко