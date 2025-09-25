Україна планує вже цього року виробляти дрони на експорт, - Зеленський

За словами президента, цього року ми відкриємо експорт наших нових технологій лише для тих країн, на які можемо розраховувати.

Українське дронобудування вже об’єднало понад 300 компаній. Цього року планується запуск експорту наших нових технологій до США та інших країн.

Як повідомила прес-служба глави держави, про це він заявив під час зустрічі з представниками провідних американських компаній.

Зеленський наголосив, що зміцнення ППО є основним пріоритетом, і Україна отримала хороші сигнали від президента США та його адміністрації під час зустрічі 23 вересня.

Президент поінформував, що наша країна має сильне виробництво дронів та понад 300 технологічних компаній.

За його словами, це новий напрям для бізнесу та економіки в майбутньому.

"Є близько 30 великих компаній, які готові бути партнерами. І гадаю, що цього року ми відкриємо експорт наших нових технологій лише для тих країн, на які можемо розраховувати, тобто не для ворогів і не для тих, хто має з ними тісні зв’язки", – сказав Глава держави.

За словами президента, Україна створить експортні платформи у Сполучених Штатах, Європі, на Близькому Сході та вже отримала відповідну пропозицію також від однієї з африканських країн.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Зеленський сказав, що якщо Росія не припинить війну в Україні, кремлівські чиновники повинні переконатися, що вони знають, де найближче бомбосховище. Він запевнив, що він має "чітку підтримку" президента США Дональда Трампа щодо ударів по російських цілях, зокрема по енергетичній інфраструктурі та підприємствах, які виробляють зброю.

Також президент сказав, що якщо Україна отримає додаткову зброю далекого радіуса дії від США, вона її використає.

