Якщо Росія не припинить війну в Україні, кремлівські чиновники повинні переконатися, що вони знають, де найближче бомбосховище. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios перед від'їздом з Генеральної Асамблеї ООН до Києва.

Зазначається, що Зеленський запевнив, що він має "чітку підтримку" президента США Дональда Трампа щодо ударів по російських цілях, зокрема по енергетичній інфраструктурі та підприємствах, які виробляють зброю. Також президент сказав, що якщо Україна отримає додаткову зброю далекого радіуса дії від США, вона її використає.

Зеленський повідомив Axios, що під час своєї зустрічі із Трампом у вівторок він звернувся до нього з одним конкретним проханням щодо "нової системи озброєння", яка, за його словами, "змусить президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів".

"Зеленський сказав, що назве систему, щойно камери вимкнуться, додавши, що Трамп сказав йому: "Ми будемо над цим працювати"", - пише Axios.

Також президент України запевнив, що Україна не бомбитиме цивільне населення, мовляв, "ми не терористи", але він натякнув, що "центри російської влади, такі як Кремль, є важливими на столі переговорів".

"Вони повинні знати, де знаходяться бомбосховища. Їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, їм це буде потрібно в будь-якому разі. Вони повинні знати, що ми в Україні щодня будемо відповідати. Якщо вони атакують нас - ми їм відповімо", - цитує Зеленського видання.

Крім того, за словами українського лідера, під час зустрічі "Трамп порушив питання про те, що Україна повинна відповідати на російські удари взаємністю".

"Якщо вони атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує думку, що ми можемо відповідати", - повідомив Зеленський і додав, що очільник Білого дому сказав те саме про заводи, де виробляються дрони і ракети, хоч вони й добре захищені.

Axios пише, що, за словами Зеленського, Україна вже має дрони, які можуть завдавати ударів глибоко в Росію, "він також сказав, що є додаткова система озброєння, яку він хоче, щоб пришвидшити кінець війни".

"Президент Трамп знає, я [сказав] йому вчора, що нам потрібно, одна річ. Нам це потрібно, але це не означає, що ми це використаємо. Бо якщо ми це зробимо, я думаю, це буде додатковий тиск на Путіна, щоб він сідав за стіл переговорів", - додав президент України.

