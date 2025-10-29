За її словами, система "Обрій" автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією.

Для безробітних українців запускають екосистему "Обрій", за якою вони зможуть отримати 15 тисяч гривень. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Уряд підтримав запуск нової екосистеми "Обрій". Через "Дію" людина зможе зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 000 грн на перекваліфікацію", - написала вона.

За її словами, система "Обрій" автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією.

"Тепер якщо людина протягом 60 днів після втрати роботи не працевлаштувалася, кар’єрні радники Служби зайнятості будуть проактивно аналізувати ринок праці та пропонуватимуть вакансії, навчання, перекваліфікацію або грант - ще до отримання статусу безробітного. Це означає, що допомога від держави починається не після, а до того, як людина звернеться по неї", - пояснила Свириденко.

Вона стверджує, що ветеранам підвищать зарплату до 16 000 гривень за суспільно корисні роботи. Роботодавці, які беруть ветеранів на роботу щонайменше на рік, отримуватимуть 100% компенсації зарплати протягом шести місяців (але не більше 1,5 мінімальної зарплати).

Прем'єр-міністерка також анонсувала появу електронного реєстру кваліфікацій, доступ до якого буде безкоштовним та відкритим. Українці зможуть знайти адреси кваліфікаційних центрів, вимоги до професій та можливості професійного зростання.

Виплати для безробітних в Україні

Українці, які тимчасово залишилися без роботи, мають право на отримання підтримки від держави. Ці кошти мають допомогти людині в період, коли немає інших джерел доходу. УНІАН розібрався, який розмір виплати по безробіттю у 2025 році та як її оформити.

