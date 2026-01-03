'Амбітна цифра': у Кабміні озвучили дату вступу України до ЄС

Вступ України до ЄС попередньо заплановано на 2030 рік, але терміни можуть скоротитися. Про це на брифінгу повідомив віцепрем'єр із питань євроінтеграції Тарас Качка.

За його словами, зараз Київ працює з європейськими партнерами за стандартним календарем, який передбачає завершення переговорів щодо вступу до кінця 2027 року і власне вступ до ЄС до 2030 року.

"Це означає, що у 2028 році ми будемо, окрім виконання умов щодо вступу до ЄС також розглядати міжнародний договір щодо вступу до блоку. Відповідно, далі вже він має ратифікуватися, і за календарем, вступ до ЄС - у 2030 році", - сказав Качка.

Водночас чиновник зазначив, що ці терміни можуть бути скорочені з політичних міркувань. Зокрема він згадав мирний план із 20 пунктів, у якому вказана "більш амбітна" дата.

Вступ України до ЄС: останні новини

Як писав УНІАН, у середині грудня західні ЗМІ з посиланням на обізнані джерела повідомили, що остання версія чернетки мирного плану для України передбачає, серед іншого, вступ України до Євросоюзу до 1 січня 2027 року. Однак ці терміни не були узгоджені з самим Європейським союзом.

Оскільки Угорщина, а віднедавна ще й Словаччина блокують формальні процедури на шляху України до членства в ЄС, Київ і Брюссель домовилися виконувати технічну роботу неофіційно. Сенс у тому, щоб Україна виконала всі фактичні умови для вступу і тоді формальні переговори про вступ відбудуться швидко, коли Угорщина і Словаччина знімуть свої заперечення.

