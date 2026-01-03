'Амбітна цифра': у Кабміні озвучили дату вступу України до ЄС

Зараз Україна йде за "стандартним календарем", але терміни можуть і скоротити.

Вступ України до ЄС попередньо заплановано на 2030 рік, але терміни можуть скоротитися. Про це на брифінгу повідомив віцепрем'єр із питань євроінтеграції Тарас Качка.

За його словами, зараз Київ працює з європейськими партнерами за стандартним календарем, який передбачає завершення переговорів щодо вступу до кінця 2027 року і власне вступ до ЄС до 2030 року.

"Це означає, що у 2028 році ми будемо, окрім виконання умов щодо вступу до ЄС також розглядати міжнародний договір щодо вступу до блоку. Відповідно, далі вже він має ратифікуватися, і за календарем, вступ до ЄС - у 2030 році", - сказав Качка.

Водночас чиновник зазначив, що ці терміни можуть бути скорочені з політичних міркувань. Зокрема він згадав мирний план із 20 пунктів, у якому вказана "більш амбітна" дата.

Вступ України до ЄС: останні новини

Як писав УНІАН, у середині грудня західні ЗМІ з посиланням на обізнані джерела повідомили, що остання версія чернетки мирного плану для України передбачає, серед іншого, вступ України до Євросоюзу до 1 січня 2027 року. Однак ці терміни не були узгоджені з самим Європейським союзом.

Оскільки Угорщина, а віднедавна ще й Словаччина блокують формальні процедури на шляху України до членства в ЄС, Київ і Брюссель домовилися виконувати технічну роботу неофіційно. Сенс у тому, щоб Україна виконала всі фактичні умови для вступу і тоді формальні переговори про вступ відбудуться швидко, коли Угорщина і Словаччина знімуть свої заперечення.

