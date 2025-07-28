Індонезія давно висловлювала зацікавленість новим турецьким літаком.

Туреччина та Індонезія підписали угоду щодо закупівлі 48 винищувачів п’ятого покоління KAAN. Це сталося на оборонній виставці IDEF25, що проходить у Стамбулі. Повідомляє Army Recognition.

В Індонезії давно висловлювали зацікавленість новим турецьким літаком. З підписанням контракту сторони завершили всі формальності, необхідні для експорту KAAN до азіатської країни.

Як йдеться у раніше оприлюдненому меморандумі, постачання KAAN мають здійснити впродовж 120 місяців. Вартість 10-річного проєкту оцінюють у більш ніж 10 мільярдів доларів.

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Винищувач KAAN - довідка УНІАН

KAAN є турецьким перспективним винищувачем п'ятого покоління, розробленим Turkish Aerospace Industries (TAI). Дослідний прототип KAAN здійснив свій перший політ у лютому 2024 року.

Літак побудований за технологією стелс. Для збереження радіолокаційної малопомітності зброя буде розміщуватися всередині фюзеляжу. Серед іншого, літак може отримати нову турецьку ракету класу "‎повітря-повітря"‎ Gökdoğan, дальність якої становить близько 65 км. Передбачається також, що літак зможе нести крилаті ракети SOM з дальністю близько 250 км.

KAAN - останні новини

Раніше в Туреччині заявили, що KAAN кращий за американський F-35, який також належить до п’ятого покоління. За словами турецької сторони, він несе більше боєприпасів, а також має два двигуни, тоді як F-35 оснащений одним.

"‎Наявність двох двигунів означає більшу потужність, а радари "бачать" на більшу відстань"‎, - кажуть розробники.

Проте, не варто забувати, що американський літак постійно модернізують, а загальна кількість побудованих F-35 давно перевищила тисячу одиниць (KAAN лише проходить випробування).

Також нагадаємо, що раніше зацікавленість у турецькому літаку висловлювала Україна.

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