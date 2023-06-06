Станом на ранок 6 червня всі відділення "Укрпошти" міста Херсон та області працюють у звичайному режимі.
Як повідомляє прес-служба "Укрпошти", їхня команда робить все, щоб доставити пенсію, продукти та пошту.
В компанії також відмітили, що де необхідно, долучаються до процесу евакуації населення в сільській місцевості та у співпраці з Військово-цивільною адміністрацією (ВЦА), відповідними міністерствами та "Укрзалізницею" забезпечують виплати в евакуаційних потягах.
Також в "Укрпошті" пообіцяли інформувати про подальші кроки.
Підрив Каховської ГЕС - що відомо
Як повідомляв УНІАН, вночі біля 02:50 російські ворожі війська здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, під загрозою підтоплення близько 80 населених пунктів.
Через підрив дамби Каховської ГЕС АТ "Укрзалізниця" запустила евакуаційні поїзди.
У ГУР зазначили, що російські окупанти переміщували вибухові речовини та техніку для здійснення дистанційного підриву дамби.