Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

В Україні половині майбутніх пенсіонерів не вистачить офіційного трудового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Основна причина відсутності необхідного стажу - неофіційна зайнятість.

Згідно з розрахунками Пенсійного фонду, кількість осіб, які матимуть право на призначення пенсійних виплат при досягненні визначеного законодавством пенсійного віку, буде постійно знижуватися через відсутність у них необхідного страхового стажу.

Аналітики Пенсійного фонду вважають, що 53% жінок і 65,5% чоловіків не матимуть права на пенсію при досягненні 60 років.

Згідно з прогнозом Пенсійного фонду, до 2040 року ситуація не покращиться.

Накопичувальні пенсії: що необхідно знати

Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року було оприлюднено проект запуску накопичувальної пенсії.

Автор: Олена Коваленко