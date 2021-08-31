На думку експерта, сьогодні українцям треба дати можливість відкладати на старість самостійно.

Головними проблемами накопичувальної пенсійної системи в Україні є знецінення пенсійних заощаджень, а також ризик розкрадання коштів.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповівши економіст Борис Кушнірук.

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На питання, чи вірить він у накопичувальну пенсійну систему, економіст відповів: "В принципі, але для українських реалій я ставлюся до цього вкрай скептично на найближчі 10-15 років. Для того, щоб була накопичувальна система, треба бути впевненими, що ті кошти, які ви вкладете, приростуть і будуть більшими, ніж вони є зараз, тобто не будуть знецінені. Крім того, повинна бути впевненість, що їх не вкрадуть, а такі гарантії зараз нам теж ніхто не дасть.

Разом з тим, Кушнірук висловив упевненість, що в Україні через 10-15 років "з солідарної пенсійної системи платити буде нічим".

На думку експерта, сьогодні українцям треба дати можливість відкладати на старість самостійно.

"Якщо ви зменшите податковий тиск на економіку і на людей, ви дасте їм самим можливість накопичувати. Спроби це централізовано робити державою завершаться лише черговим розкраданням цих коштів. У виграші будуть тільки банкіри, які заробляють на самому факті обслуговування цих коштів незалежно від того, відбувається приріст активів чи ні".

Накопичувальні пенсії: що необхідно знати

Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет Міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року був оприлюднений проект запуску накопичувальної пенсії.

Автор: Олена Коваленко