Рішення щодо запуску сніданків в інших містах приймуть після тестування.

Із 4 грудня у вінницьких ресторанах McDonald's у тестовому форматі з’явилось довгоочікуване ранкове меню.

Як повідомила пресслужба компанії у Facebook, упродовж кількох місяців у всіх закладах міста клієнти матимуть змогу скуштувати сніданки з моменту відкриття ресторанів і до 10:30.

"У відповідь на постійні запити клієнтів "МакДональдз" шукав можливості повернути смачні та доступні ранкові страви. На заваді стояли перш за все повітряні тривоги й пов’язані з ними операційні складнощі. Саме тому "МакДональдз" пропрацьовував різні варіанти повернення ранкового меню та адаптував внутрішні операційні процеси", - йдеться у повідомленні.

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Вінницю компанія обрала через декілька операційних факторів, зокрема, "оптимальну для тесту кількість ресторанів та потік клієнтів".

Зазначається, що рішення щодо повернення сніданків у меню на постійній основі та їхнього запуску в інших містах приймуть після тестування.

У компанії наголосили, що для приготування ранкового меню використовують 54% українських інгредієнтів. Загалом близько 60% продуктів і товарів мережі постачаються з локальних виробництв.

Новини компанії

Як писав УНІАН, у 2024 році компанія McDonald's вперше з 2020 року зіткнулася з падінням продажів по всьому світу. Зокрема, ця тенденція пояснюється зниженням кількості відвідувачів.

Зазначається, що зростання продажів McDonald's сповільнилося цього року, оскільки відвідувачі ресторанів по всьому світу скорочують споживання біг-маків, обмежені багаторічним зростанням цін і жорсткими сімейними бюджетами.

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