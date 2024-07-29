Зазначається, що компанія намагається повернути відвідувачів за допомогою різних акцій.

Компанія McDonald's вперше з 2020 року зіткнулася з падінням продажів по всьому світу. Зокрема, ця тенденція пояснюється зниженням кількості відвідувачів.

Видання Bloomberg пише, що в другому кварталі зіставні продажі мережі - показник, що відображає роботу ресторанів, відкритих понад рік, - впали на 1% порівняно з попереднім роком.

Станом на закриття торгів у п'ятницю, 26 липня, акції McDonald's впали на 15% цього року. Прибуток у першому кварталі становив 2,97 долара на акцію, що нижче середнього показника.

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Зростання продажів McDonald's сповільнилося цього року, оскільки відвідувачі ресторанів по всьому світу скорочують споживання біг-маків, обмежені багаторічним зростанням цін і жорсткими сімейними бюджетами.

Наприкінці минулого кварталу компанія запустила в США акцію з продажу страв за 5 доларів. Перші результати свідчать про те, що це привертає клієнтів, хоча зростання продажів буде помітне тільки наприкінці року. Крім того, мережа ввела в меню акційні пропозиції, сподіваючись залучити покупців.

За словами головного виконавчого директора Кріса Кемпчінскі, мережа, як і раніше, буде орієнтуватися на "надійні, повсякденні цінності", оскільки покупці стають більш розбірливими у своїх витратах.

За межами США бойкоти через війну між Ізраїлем і Хамасом продовжують позначатися на продажах у сегменті, що включає Близький Схід. Раніше компанія попереджала, що спад триватиме доти, доки конфлікт не вирішиться. McDonald's також повідомила про зниження продажів у Китаї та Франції.

Загальносистемні продажі - показник, що враховує роботу нових ресторанів, - також знизилися, що свідчить про те, що відкриття нових закладів не компенсує проблему наявних. Мережа бургерних перебуває в самому розпалі амбітного плану розширення, плануючи до 2027 року мати 50 000 закладів по всьому світу.

McDonald's - останні новини

Компанія McDonald's втратила свій торговий знак "Біг Мак" для продуктів із м'яса птиці, але зберегла для яловичини. Сталося це після тривалої суперечки з ірландським конкурентом Supermac's.

Конкурент заявляв, що McDonald's використовував торгову марку, щоб заблокувати розширення ірландської мережі ресторанів швидкого харчування в блоці.

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