Якщо дію мита не буде продовжено, металургійні підприємства зіткнуться з гострою нестачею сировини.

Металургійні підприємства в Україні стикаються з нестачею металобрухту. І це незважаючи на те, що в нашій країні діє мито на експорт вторсировини в розмірі 58 євро/тонну.

Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, повідомляє Uaprom.

Так, "Укрметалургпром" звернувся до членів комітету Ради з питань економічного розвитку з проханням продовжити дію мита на експорт брухту чорних металів ще на 5 років, адже його дія завершується у вересні 2021 року. Так металурги хочуть уникнути дефіциту вторсировини. Вони наголошують, що навіть при чинному миті в 58 євро підприємства відчувають брак брухту.

Каленков озвучив причину нестачі брухту: по-перше, зменшилася брухтозаготівля всередині країни, по-друге, незважаючи на мито, почав зростати експорт.

"Це означає, що розмір в 58 євро не є таким вже ефективним", - заявив президент об'єднання підприємств"Укрметалургпром".

Він наголосив, що якщо дію мита не буде продовжено, металургійні підприємства зіткнуться з гострою нестачею сировини: це в першу чергу торкнеться електрометалургійних підприємств, які при виплавці сталі використовують до 90% брухту. Читайте такожУкраїнський металургійний гігант у 2020 році почав випускати три нових види сталевих напівфабрикатів

Але, продовжив Каленков, постраждають і заводи повного циклу, оскільки у них частка брухту досягає 25%. Він наголосив, що проблеми спостерігаються вже зараз, і при чинному миті.

"Якщо його скасують, то фактично ми повернемося до періоду, коли дефіцит становив 25-30%", - попередив голова об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

Він озвучив причину зростання експорту - торговельна політика основних країн-конкурентів України: багато країн використовують загороджувальні заходи, наприклад, Туреччина має загороджувальні мита на імпорт нашої готової метпродукції.

Як повідомила профільна асоціація УАВтормет, у 2020 році заготівля металобрухту в Україні склала 3,07 млн тонн (-8,6% до 2019 р.), що є найнижчим показником за час незалежності.

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Автор: УНІАН