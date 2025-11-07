Турецькі правоохоронці звинувачують керівництво Ізраїлю у воєнних злочинах.

Стамбульська Генеральна прокуратура видала ордери на арешт 37 осіб ізраїльських високопосадовців, включно із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху за звинуваченням у "геноциді" та "злочинах проти людяності", скоєних у секторі Газа. Про це повідомляє турецька державна агенція "Анадолу".

Як повідомили журналістам у прокуратурі, ордери на арешт видані зокрема стосовно наступних посадових осіб держави Ізраїль:

прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху;

міністр оборони Ісраель Кац;

міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір;

начальник Генерального штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Еяль Замір;

командувач Військово-морських сил віце-адмірал Давид Саар Салама та інших.

Офіційної реакції Ізраїлю на це рішення ще не було.

Оредер на арешт Нетаньяху від МКС

Як писав УНІАН, у листопаді минулого року Міжнародний кримінальнийи суд в Гаазі видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху та низки інших ізраїльских високопосадовців.

Ордери видали за "злочини проти людяності та воєнні злочини", скоєні під час військової операції в Газі у 2023-24 роках. МКС вважає, що Нетаньяху та інші організували напад на цивільне населення Палестини.

