Юрія Черевашенка призначено командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони. Відповідний наказ уже підписав міністр оборони Денис Шмигаль. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Черевашенко долучався до створення першої групи мобільних бригад швидкого реагування протиповітряної оборони та розробки дронів-перехоплювачів.

"На новій посаді він відповідатиме за масштабування безпілотного напряму в Повітряних силах. Серед головних завдань, які стоять перед новим керівником, - активне впровадження безпілотних технологій, зокрема дронів-перехоплювачів, і зміцнення системи ППО сучасними зразками озброєння", -зазначив президент.

Також Зеленський звільнив з посад двох заступників секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі №831/2025 і №832/2025 від 7 листопада 2025 року, опублікованих на сайті Президента.

Указом №831/2025, з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України звільнено Сергія Демедюка. Указом №832/2025 з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України звільнено Андрія Кононенка.

Війна в Україні - використання дронів-перехоплючів

Нещодавно Зеленський заявив, що до кінця листопада Україна має досягти щоденного виробництва від 600 до 800 недорогих, але швидких БпЛА, які будуть знищувати російські ударні дрони у польоті.

