Мідь досягла небувалих висот, встановивши новий рекорд: скільки зараз коштує метал

Ціни на основні метали дуже сильно зросли на початку 2026 року.

Ціни на мідь продовжують зростати і встановлювати нові рекорди на очах. Метал подолав психологічну позначку в 13 000 доларів за тонну, тому що інвестори зробили ставку на погіршенні ситуації на ринку.

Видання Bloomberg пише, що мідь подорожчала до 13 369 доларів за тонну о 8:57 за київським часом. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 13,37 долара.

Побоювання через можливі мита президента Дональда Трампа на рафінований метал посприяли збільшенню запасів у США, що може призвести до дефіциту в решті світу.

"Раніше запаси слугували буфером, але тепер вони заблоковані в США. Таким чином, буфер зник, і всім доведеться боротися за запаси", - пояснив керівник відділу досліджень Chaos Ternary Futures Co Лі Сюечжі.

Ціни на основні метали дуже сильно зросли на початку 2026 року. Індекс LMEX, який відстежує шість основних металів, включно з міддю, піднявся до найвищого рівня з березня 2022 року, коли сектор досяг піку. При цьому червоний метал з кінця листопада 2025 року подорожчав більш ніж на 20%.

Чому зростає ціна на мідь

Трамп у першій половині минулого року стимулював ажіотажний попит на поставки міді в США, а потім вирішив звільнити рафінований метал від мит, що призвело до паузи. В останні місяці торгівля відновилася, оскільки план з перегляду питання про мита призвів до різкого накопичення запасів. Імпорт міді в США в грудні 2025 року підскочив до найвищого рівня з липня.

Перспектива обмеження імпорту в США, а також оптимізм щодо попиту з огляду на роль міді в секторах, що швидко зростають, як-от поновлювані джерела енергії, центри обробки даних і електромережі, викликали хвилю оптимістичних прогнозів.

Протягом останнього року ціни на мідь також підтримувалися серією аварій, які призвели до зупинки виробництва або сповільнення зростання на деяких з найбільших рудників світу. Тим часом металургійні підприємства зіткнулися з тиском з боку гірничодобувних компаній, які вимагають погодитися на рекордно низькі збори за переробку, оскільки зазнають труднощів із закупівлею необхідного обсягу сировини, що є ще однією ознакою тиску на пропозицію.

Зростання цін на метали також частково відображає зміну геополітичної обстановки, яка в довгостроковій перспективі може призвести до ще більшого фрагментування ланцюжків поставок. Захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро продемонструвало перегляд Трампом світового порядку, який передбачає зусилля США щодо забезпечення доступу до сировинних матеріалів. Ослаблення долара також сприяло зростанню цін на сировинні товари.

Зі свого боку аналітики Goldman Sachs Group Inc. заявили, що, як і раніше, конструктивно ставляться до міді. Вони очікують, що високі ціни збережуться через обмежене зростання пропозиції.

Ціни на метали - останні новини

29 грудня 2025 року срібло вперше в історії подолало позначку у 80 доларів за унцію, після чого різко подешевшало.

Водночас 30 грудня ціни на нікель досягли максимуму з березня 2025 року після заяви найбільшого виробника - Індонезії - про плани скоротити поставки.

2 січня ціни на алюміній уперше за більш ніж три роки піднялися вище за позначку в 3000 доларів за тонну. Подорожчанню металу сприяло очікуване скорочення пропозиції та прогнозований рівень попиту.

